Insolita passeggiata di un orso per le strade di Celano (video)

Celano. Non potevano credere ai loro occhi i bambini che questa sera hanno incontrato per le strade del centro di Celano un orso. Il plantigrado di aggirava per i vicoli vicini a piazza IV Novembre spaventato probabilmente dall’ambiente insolito in cui si trovava.

L’orso è stato avvistato da diversi residenti sorpresi di vederlo in città. In tanti lo hanno filmato. Probabilmente l’orso è sceso dalla montagna in cerca di cibo e poi si è perso.

In questo momento ci sono i carabinieri che stanno cercando di individuarlo.

L’orso è partito dal centro, dal Parco delle Rimembranze e poi è sceso a piazza Aia.