“Insieme”, oggi il taglio del nastro per la 4ª collettiva d’arte per la festa de l’Unità luchese

Luco dei Marsi. É in programma per oggi, a Luco dei Marsi, l’inaugurazione della quarta Collettiva d’Arte Contemporanea organizzata dal Comitato Festa dell’Unità e a cura del dottor Francesco Subrani. Il tema della Collettiva, cui partecipano 55 artisti del Gruppo Marsarte, è “Insieme”. L’inaugurazione è in programma per le 17, nella sala dell’ex municipio, in piazza Umberto I. Presiederà Pino Venditti per il Comitato Festa de l’Unità. Porterà il saluto il Sindaco di Luco dei Marsi, Marivera de Rosa, interverranno la professoressa Maria Assunta Oddi e Adele Di Giamberardino; intermezzo musicale a cura dell’artista, cantautore, professor Claudio Torres; concluderà il professor Maurizio Lucci, presidente del Gruppo Artisti Marsarte.

Presenta la giornalista Monica Santellocco. La mostra sarà accessibile, da domenica 12 a mercoledì 15 agosto, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 23. Gli artisti espositori sono: Hani Bakr, Claudio Bielli, Cesidio Castiglioni, Giuseppe Cerone, Domenico Cervetti, Ursula Cherubini, Vania Cinquina, Luca Cipollone, Alfa Colaprete, Paolo Corazza, Vincenzo Corsi, Vanessa Croce, Beatrice D’Alò, Danilo D’Andrea, Danese Buonaventura, Carla Di Benedetto, Antonio Del Rosso, Giuseppe Di Cosimo, Adele Di Giamberardino, Paola Di Paolo, Mimmo Emanuele, Mauro Faricelli, Cherubino Fosca, Daniela Selene Fosca, Simona Ghera, Maria Pia Iacobucci, Ingrid Gualtieri, Gina Insardi, Arnaldo Ippoliti, Cesare Lippa, Maria Maria Grazia Luzzi, Pietro Mari, Sandra Mattei, Patrizia Michetti, Massimiliano Montaldi, Patrick Montuir, Maria Grazia Moro, Sara Palumbo, Patrizia Panella, Iva Passalacqua, Mauro Petricca, Valeria Poropat, Italo Ranalletta, Patricia Mabel Rossetti, Raffaele Salvati, Vincenzo Sangiorgio, Oksana Schyrba, Maria Scipioni, Maria Luisa Soricone, Francesco Subrani, Claudio Torres, Valentina Valentini, Svetlana Zakharova, Agata Zamojska, Zarini Mario