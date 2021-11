Inseriti nel “Decreto Ponti” gli interventi nella Marsica e nell’area Parco Nazionale per oltre 7 milioni di euro

Gioia dei Marsi. Sono stati approvati dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, i fondi (previsti nel decreto legge del 14 agosto 2020 n. 104) per gli interventi per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti, per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti che presentano problemi strutturali di sicurezza, sulla rete viaria della Marsica.

Sono già stati realizzati e programmati in questa consiliatura interventi per oltre 15 milioni di euro sulle strade del territorio a cui vanno aggiunti i fondi di questo decreto che superano i 7 milioni di euro. Tra i lavori di maggiore urgenza figurano:

– S.P.17 – Ponte sul Fiume Giovenco – Gioia dei Marsi …. € 800.000;

– S.P. 22 – ponte al Km.24+650 – Ortucchio € 200.000;

– S.P.19 – Ponti ai Km.10+950 e 11+000 …… € 1.000.000;

– S.P.68 Ponte al Km.0+100 sul Fiume Liri – Valle Roveto € 1.000.000;

– S.P.59 – Rifacimento ponte tra Villetta Barrea e Civitella Alfedena … € 2.325.000;

– SP.59 – Rifacimento ponte sul Lago di Barrea … € 2.000.000.

“Ci siamo immediatamente attivati per cogliere l’occasione di restituire ai cittadini della Marsica, strade percorribili in totale sicurezza”, dichiara il delegato alla viabilità per la zona della Marsica, Gianluca Alfonsi, “ma ci stiamo attivando, nonostante la consiliatura volga al termine, per ulteriori interventi, come ad esempio lo stanziamento di 510 mila euro per il censimento e le ispezioni degli altri ponti e viadotti di nostra competenza. La sistemazione di questi manufatti rappresenta, in alcuni casi, anche un elemento di peculiarità e attrattiva architettonica che contribuisce allo sviluppo del settore turistico e incrementa la capacità economica dei piccoli borghi, evitandone lo spopolamento. Possiamo citare quale esempio il ponte di Gioia dei Marsi, di Barrea e di Villetta Barrea che mi offre l’occasione di ringraziare il Sindaco, Giuseppina Colantoni, per il lavoro condiviso in questi quattro anni, gratitudine che estendo a tutte le municipalità per la preziosa collaborazione e le sinergie attivate per il bene dei cittadini. Voglio altresì ringraziare tutto il settore della viabilità, coordinato dall’Ing. Nicolino D’Amico, per il gran lavoro svolto in tempi brevi e con grande perizia tecnica”.