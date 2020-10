InPrimaLive, Covid19: seconda ondata? Il virologo Fazii: “Patogeno meno virulento. La liquirizia può aiutare alla prevenzione”

I numeri parlano. La curva epidemiologica sta salendo, ma non bisogna entrare nel panico. In questi giorni, anche in relazione al continuo allarme creato dai media, c’è una corsa continua al tampone e aumentano i casi positivi nella penisola italiana. Tuttavia, in relazione ai numeri, sicuramente non è la situazione di Marzo. Secondo la tabella, rapportata con i dati di marzo e ottobre e mostrata dal giornalista Raffaele Castiglione Morelli ieri sera #InPrimaLive, ad aggi abbiamo un 95% persone in isolamento domiciliare con lievi sintomi o asintomatiche e un 0,52% di persone in terapia intensiva. Nell’analisi svolta ieri sera, è intervenuto il virologo Paolo Fazii, direttore di microbiologia e virologia all’ospedale di Pescara, insieme al dottor Pietro Buzzelli, medico di base della Asl1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila e l’avvocato Aldo Lucarelli per discutere sui noi provvedimenti del DPCM.

In questo periodo, sembra esserci una guerra ai positivi più che guerra alla malattia. Dopo quest’estate, il virus è mutato? E quanto è pericoloso? Il virus è rimasto immutato. C’è una tendenza alla trasmissibilità di un ceppo virale che ha avuto una perdita del genoma che lo renderebbe meno virulento. Questo è sicuramente un piccolo dato positivo, nella speranza che questo virus possa indebolirsi ancora di più. Abbiamo un minor numero di soggetti in rianimazione e la maggior parte dei positivi si presenta in maniera asintomatica. Nel periodo estivo, i coronavirus incidono sempre di meno. Questa fase di autunno è una fase di transizione. Il numero degli asintomatici è importante, ma con il freddo, con le persone con più tempo i luoghi chiusi, i numeri si stanno rialzando. Un maggior numero di tamponi è comunque lo strumento per evitare focolai e monitorare la situazione.

Viene fatta della “movida” la causa principale di trasmissione, quando in realtà nelle città dove scuola e lavoro sono ricominciati, i mezzi di trasporto sono iper affolati e senza controlli. Mi preme sapere, se ad oggi, tuttavia, il virus è ancora trasmissibile anche per contatto con oggetti. Questo è un virus che si trasmette attraverso le goccioline che devono arrivare del cavo orale e della mucosa nasale, oppure a livello del sacco congiuntivale (una via che non è stata mai evidenziata ma è molto importante). Queste goccioline possono arrivare attraverso una conversazione senza una distanza di sicurezza. Anche se tocco un oggetto contaminato con le mani posso trasmettere l’infezione se tocco il naso o la bocca.

Ci sono dei farmaci che riescono perlomeno ad evitare un progresso tragico della malattia nel paziente infetto? Parliamo di una virosi molto giovane che ha meno di un anno. Terapie specifiche ancora non esistono e all’inizio si è provato un po di tutto specie farmaci antivirali, ma con risultati discutibili. In realtà, i farmaci che funzionano sono farmaci meno costosi dei costeroidi e delle parine. Si sta andando avanti con le ricerche, con anticorpi molecolari specifici ma siamo in una fase precoce della ricerca, specie nella funzionalità di un vaccino sicuro. Il numero dei decessi notevolmente diminuito è dovuto al fatto che la patologia giovane è stata studia e sono stati utilizzate terapie efficaci. Nella prevenzione della virosi, la vitamina C (almeno 3 grammi al giorno) e vitamina D. fra le tante sostanza, annoverate sembra che liquirizia abbia un ruolo importante nella prevenzione che nella mancata evoluzione in senso negativo della malattia.

Vaccino influenzale: sì o no? Consiglierei il vaccino per i soggetti ultrasessantenni, in soggetti come medici esposti in prima linea. Per due motivi deve essere fatto, per avere un minor soggetto infetti che si aggravano con complicanze di influenza-virus, che potrebbero ingolfare gli ospedali in un momento critico. Tutti i vaccini vanno a stimolare immunità innata: un sistema immunitario che condividiamo con tutti i mammiferi che è l’unico sistema al momento che ci può difendere in modo specifici dall’aggressione di un virus estraneo. Il fatto che molti pazienti in età pediatrica vadano meno incontro all’infezione, sembra coincidere proprio con i numerosi vaccini che vengono effettuati in quell’età.

Questa seconda ondata c’è o ci sarà? Purtroppo è un virus ambientale che da ora in poi faà parte degli agenti patogeni che colpiscono l’essere buono. Quando diventerà buono, darà un raffreddore all’essere umano. Noi abbiamo un’arma in più, se noi non manteniamo degli atteggiamenti virtuosi cercheremo di fermare . quest’ondata potrebbe essere peggiore, ma ho fiducia negli italiani per come hanno affrontato la prima fase, ma un minimo di problema ci potrebbe essere. In ogni caso, non saremmo in grado di tollerare un altro lockdown, ci sarebbero troppe ricadute sul piano socio -economico.