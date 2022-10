Iniziato il restauro dell’affresco “San Giorgio e il drago”: le suggestive immagini scattate tra le rocce

Celano. Sono iniziati i lavori per il restauro dell’affresco “San Giorgio e il drago” custodito tra le rocce di Colle San Vittorino, a un’altezza di 1188 metri, a Celano. Bellissime e suggestive le immagini pubblicate sui social dalla società che si sta occupando del lavoro, che ha portato nella Marsica un gruppo di restauratori da Castefidardo, della provincia di Ancona.



“Nel cuore delle Terre Marsicane, sopravvive un affresco rupestre! Raffigura San Giorgio aureolato che, in sella ad un cavallo bianco, uccide il drago. Il dipinto è collocato a 1200 m di altitudine su una delle pareti rocciose del Monte San Vittorino. Lo si può osservare dal basso, ergendo lo sguardo per 10 m di altezza. Spinti dalla curiosità siamo andati a toccare con mano un operato tanto tenace, che persiste alle intemperie dirette da circa ottocento anni! Sembra che le percolazioni di acqua abbiano causato cadute più consistenti di intonaco nella porzione destra, probabilmente interessata da una seconda figura! Dopo l’intervento di restauro è stata installata una copertura ah hoc dal Cai Celano per evitare che le percolazioni di acqua e detriti continuino il loro corso! Ringraziamo tantissimo per l’aiuto e la collaborazione “zaini in spalla” il Cai Celano e il Comune di Celano!”, scrive su Facebook la società Angelani Restauro che si occupa del restauro di Beni culturali dal 1980.

“Per segnare le parti geometriche del disegno l’artista aveva inciso l’intonaco ancora fresco”, scrive il gruppo di restauratori, “con tanto di grandi compassi e righelli di legno! Sono così disegnate l’aureola circolare di San Giorgio e i contorni della cornice rossa che delimita l’area della rappresentazione!”.

Il lavoro non è ancora terminato: sono in via di realizzazione delle tabelle informative in cui si racconterà la storia dell’affresco e quella del suo restauro. Intanto la comunità di Celano, ma non solo, esulta, perché dopo tanti anni, finalmente, vede la realizzazione di un progetto tanto desiderato, che riporta alla luce un prezioso disegno, simbolo di Celano e della sua montagna.

