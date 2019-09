Iniziati i lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali, Alfonsi: presto interventi nel comprensorio delle Rocche

L’Aquila. La Provincia dell’Aquila, attraverso il consigliere delegato alla viabilità Gianluca Alfonsi informa che in data odierna sono iniziati i lavori urgenti di manutenzione straordinaria della sovrastruttura stradale lungo la strada provinciale 38 “nuova Vestina”, la strada regionale 520 “del Ceraso” e la sr 5 bis “Tiburtina Valeria” in tratti alterni per un importo dei lavori pari a 350mila euro, finanziati attraverso il masterplan della regione Abruzzo. Sono stati stanziati inoltre, attraverso fondi propri della Provincia dell’Aquila, oltre 450mila euro da utilizzare per la sistemazione della rete viaria di Ovindoli, Rocca Di Mezzo e Rocca di Cambio.

“I lavori in corso di realizzazione nell’intera Provincia dell’Aquila”, dichiara il consigliere delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi, “dimostrano l’impegno assunto in ogni territorio con le municipalità e i cittadini. Pur non avendo specifiche competenze nel comparto dell’industria turistica, riteniamo particolarmente importante potenziare tutte le infrastrutture e i servizi per accelerare il processo di sviluppo delle aree interne, sostegno all’economia contro lo spopolamento dei nostri territori. Un ringraziamento al funzionario, Giuseppe Di Bernardini, che ha consentito in tempi rapidi l’avvio dei lavori, sintomatico di una struttura viabilità riorganizzata che, nonostante il dimezzamento di organico subito a seguito della riforma Delrio, riesce a operare con grande efficacia e trasparenza”.

“Soddisfazione è stata espressa dal presidente della provincia dell’Aquila Angelo Caruso”, conclude, “per il grande impegno e senso di responsabilità dimostrata, nei fatti, dall’intero settore della viabilità, per i numerosi lavori in corso d’opera e quelli che presto partiranno, per rendere le nostre strade percorribili in totale sicurezza”.