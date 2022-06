Iniziati i lavori di demolizione dello storico hotel Italia, al suo posto un condominio (foto)

Avezzano. Sono iniziati i lavori di demolizione dell’hotel Italia in piazza Matteotti, di fronte alla stazione di Avezzano. L’edificio costruito nel dopoguerra, non è più in attività da circa trent’anni ed è finito per diventare un triste simbolo di degrado urbano, covo di spacciatori e meta di bivacchi notturni. Al suo posto verrà costruito il “Condominio Italia”.

Decine, negli anni, le segnalazioni da parte dei cittadini che, nel corso del tempo, hanno visto diventare l’albergo un posto pericoloso e sporco.

Soddisfazione da parte dei residenti che sperano nella riqualificazione della zona, non solo centralissima ma anche la prima che i visitatori della città si trovano davanti agli occhi uscendo dalla stazione.