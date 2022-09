Iniziati ad Ortucchio i lavori di demolizione di vecchi ruderi

Ortucchio. Edifici vetusti e fatiscenti, che oltre al pericolo per persone o cose, rappresentavano una vera e propria immagine di degrado urbanistico.

I fondi posti a disposizione dalla Regione Abruzzo per un contributo pari ad euro 20.000,00 circa consentiranno tra l’altro,oltre a far fronte al pagamento delle indennità di esproprio anche alla realizzazione di parcheggi idonei non solo per gli utenti dell’ente,ma anche per agevolare la sosta in occasione del mercato settimanale.