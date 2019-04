Inizia ad Avezzano il corso gratuito per diventare animatori organizzato da Metamorfosi

Avezzano. È iniziato ad Avezzano, il corso gratuito per diventare animatore turistico organizzato da A.S.D. Sun Village in collaborazione con Metamorfosi animazione, da 25 anni nel settore del turismo e della formazione.

L’animazione, secondo accreditate indagini, risulta essere la combinazione perfetta fra apprendimento, divertimento e crescita ed è ideale per avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso l’esperienza diretta dando loro la possibilità di acquisire competenze che non sempre si imparano a scuola. “Oggi non basta un titolo di studio per realizzarsi nel mondo del lavoro” afferma Donato Neri, fondatore e amministratore di Metamorfosi animazione “le competenze maggiormente richieste dai selezionatori delle grandi aziende, quali saper lavorare in team, comunicare efficacemente e lavorare per obiettivi, le cosiddette soft skills, coincidono esattamente con le abilità che si acquisiscono facendo l’animatore. Fare animazione è l’esperienza che permette ai giovani di crescere e prepararsi ad affrontare le sfide della vita con uno spirito positivo, dà la possibilità di conoscere e allenare i propri talenti e vivere un’esperienza lavorativa all’insegna del divertimento rendendosi economicamente indipendenti.” Più di 250 i giovani che, attraverso un’accurata attività di selezione e formazione su scala europea, vengono impiegati da Metamorfosi ogni estate nelle migliori strutture turistiche in Abruzzo, Emilia Romagna, Veneto e Toscana. Tra i tanti ragazzi che nel corso degli anni hanno indossato la divisa di Metamorfosi, anche Alessandro Mahmoud, vincitore del Festival di Sanremo, appena 5 anni fa emozionava con la sua voce gli ospiti di uno dei villaggi in Emilia Romagna. “Il corso in programma” continua Donato Neri “è ideato per i giovani che cercano un’esperienza di crescita personale e professionale ed avere una possibilità di lavorare divertendosi. L’animazione è una vera e propria Palestra di Vita, in grado di migliorare la propria autostima, valorizzare il talento e prepararsi per entrare da protagonisti nel mondo del lavoro.” Il corso, patrocinato dall’Assessorato alla Cultura e del Lavoro del comune di Avezzano, è completamente gratuito e intende stimolare i giovani marsicani a intraprendere una carriera in ambito turistico ma potrà creare anche opportunità di impiego lavorativo in feste di compleanno, eventi e centri estivi nel nostro territorio marsicano. Al termine degli incontri a cadenza settimanale, sarà rilasciato un attestato di partecipazione, valido per crediti scolastici e universitari.