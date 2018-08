Ini Canistro: arriva l’ok dalla Asl per il pagamento delle prestazioni per i primi tre mesi

Canistro. Arriva il via libera dalla Asl al pagamento delle prestazioni ospedaliere, effettuate dalla casa di cura Ini Canistro, per i primi tre mesi del 2018. “La delibera di liquidazione”, afferma il manager della Asl, Rinaldo Tordera, “è stata firmata nei giorni scorsi, in modo tempestivo e rapido tenendo conto che solo dal 1 primo agosto scorso abbiamo potuto, a seguito delle previste comunicazioni amministrative, avviare l’iter per la verifica delle prestazioni che avevano titolo per essere pagate alla clinica”

“Infatti”, aggiunge Tordera, “i nostri uffici hanno dovuto esaminare tutto il pacchetto delle prestazioni per le quali è stato chiesto il rimborso e accertare quelle erogate in conformità dei requisiti previsti dalla normativa” “Un articolato lavoro di analisi e valutazione che, a cavallo delle festività di Ferragosto, è stato portato avanti celermente proprio al fine di creare tutte le condizioni per erogare le indennità”. “A seguire, in tempi brevi”, conclude il manager, “la Asl provvederà, con il completamento dell’iter amministrativo, a liquidare le ulteriori mensilità da aprile a luglio 2018”