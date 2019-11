Informazione e prevenzione sul tema dell’ambliopatia. A Celano approda Sigh for Kids, il progetto del Lions Club International

Celano. Parte da Celano il progetto Sight for Kids del Lions Clubs International che si sviluppa attraverso una campagna di informazione e prevenzione dell’ambliopia organizzata e gestita dai Lions italiani. All’appello ha immediatamente aderito il Lions Club Avezzano.

Questa mattina, infatti, con il Presidente Lions Club Avezzano dott. Antonio Del Corvo in prima fila, è stata avviata ufficialmente la campagna di prevenzione nelle scuole marsicane. Il primo appuntamento è stato alla scuola di Madonna delle Grazie dove il presidente Del Corvo ed i responsabili del Service il dott. Antonio Ippoliti e la prof.ssa Giuseppina Di Domenico, del dirigente scolastico prof. Massimo Pizzardi e della responsabile del plesso Antonella Paris, alla presenza del sindaco di Celano, Ing. Settimio Santilli, hanno illustrato le modalità, le caratteristiche e l’importanza del programma di sensibilizzazione.

“E’ solo il primo passo di un programma più ampio – dice il presidente Del Corvo – che ci vedrà impegnati come Club nelle scuole marsicane. L’ambliopia, più semplicemente conosciuta con il nome di occhio pigro, è una riduzione della capacità visiva che può essere più o meno grave e riguardare uno solo o tutti e due gli occhi. È più diffusa di quanto si creda: un bambino su 30-35 ha questo problema”.

“Sostengo e plaudo all’importante iniziativa del Lions Club Avezzano – afferma il Sindaco Santilli – che riguarda i nostri bambini in età scolare. Il fenomeno dell’ambliopia è molto diffuso e per questo occorre prevenire, attraverso una idonea ed adeguata campagna di sensibilizzazione e di informazione, nelle scuole e presso le famiglie”.

La campagna di sensibilizzazione, come annuncia lo stesso Del Corvo, proseguirà domani sempre a Celano ma questa volta nel plesso scolastico di piazza Aia, per poi proseguire nei giorni successivi coinvolgendo nella pregevole iniziativa le scuole di Trasacco. “Sight for kids – prosegue Del Corvo – è un programma di servizio che si inserisce a pieno titolo nello straordinario impegno messo in campo dai Lions Club di tutto il mondo nella lotta alla cecità. Con questo programma di informazione che riguarda la Marsica – conclude il Presidente Lions – intendiamo raggiungere due obiettivi: il primo è quello di sensibilizzare e informare genitori e insegnanti sulle problematiche da deficit dell’acutezza

visiva (ambliopia) nei bambini in età pediatrica; il secondo è quello di contribuire alla tempestiva identificazione di deficit visivi nei bambini al fine di favorirne le cure adeguate, nei casi che non sia ancora stato effettuato un controllo specialistico”.