Industria Felix premia le aziende abruzzesi, ce n’è anche una della provincia dell’Aquila

L’Aquila. Sono sette le aziende abruzzesi premiate nell’ambito della 41esima edizione dell’evento organizzato da Industria Felix che, dopo un attento studio, assegna i riconoscimenti alle realtà che si sono distinte per le prospettive di crescita. Durante la cerimonia, che si è svolta nell’aula magna dell’università Luiss di Roma Guido Carli, 90 imprese del centro Italia sono state lodate per la loro lungimiranza e per la loro tenacia in anni molto difficili, tra pandemia e guerra, per tutti i comparti.

Dall’analisi di Cerved Marketing Intelligence, la divisione di Cerved mirata a supportare la crescita delle imprese italiane attraverso servizi di Market&Sales Intelligence, Digital Marketing e Advanced Analytics, su un’ampia serie di indicatori relativi ad Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e Toscana, dove operano circa 250mila società di capitale che danno lavoro a 2,4 milioni di addetti è emerso che le imprese tendono a rimanere piccole: ogni 100 mila abitanti, in Italia ci sono 593 società medio-grandi.

Dallo studio presentato alla Luiss dal Market Intelligence Director di Cerved, Manuela Bravo, in occasione del 41esimo evento Industria Felix dedicato all’edizione del Centro Italia, è stato anche rilevato che prima la lunga fase di recessione e poi la pandemia hanno generato forti impatti sulle imprese del centro: in tutte le regioni esaminate i dati di consuntivo indicano una perdita del fatturato maggiore rispetto alla media nazionale (-4%), con una caduta molto consistente nel Lazio (-12,3%). Per quanto riguarda però le previsioni di Cerved, nel 2023, i fatturati delle aziende saranno in recupero in Umbria (+2,8%) e in Abruzzo (+1,6%).

Al termine del convegno, presentato da Angelo Mellone e Maria Soave, sono intervenuti per Banca Mediolanum il senior manager Marco Gabbiani e i banker Massimo Cupillari, Francesco Tei, Gianfranco Galati, Antonio De Marco, per Grant Thornton Consultants il ceo Alessandro Fusellato, i componenti del Comitato scientifico di Industria Felix Cesare Pozzi, Filippo Liverini e Michele Chieffi, il direttore di Askanews Gianni Todini e l’ad di Simest Mauro Alfonso, e organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale diretto da Michele Montemurro in supplemento a Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Simest, con la media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking e Grant Thornton, c’è stata la premiazione.

Per l’Abruzzo sono stati sette i riconoscimenti assegnati: Celi Calcestruzzi per la provincia dell’Aquila, Ceit, Fratelli De Cecco Di Filippo Fara San Martino, Mdb, per la provincia di Chieti, Raicam Industrie, per la provincia di Pescara e Italpannelli, T.M.L per la provincia di Teramo.