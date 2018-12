Indennità a madri che si dedicano a casa e figli, il Popolo della Famiglia scende in piazza per raccolta firme

Avezzano. Dai primi di dicembre il Popolo della Famiglia della provincia dell’Aquila, all’unisono con tutti i militanti pidieffini d’Abruzzo e del resto d’Italia, è in movimento per la raccolta di 50mile firme per il progetto di legge di iniziativa popolare che prevede un’ indennità alle madri che si dedicano esclusivamente alla famiglia. Nella Marsica, nell’aquilano e nel sulmontino le persone: Francesca Rulli, Costantino Lucarelli, Maria Di Pirro, Floriana Antonelli e Alejandro Tamez Benavides, candidati alle elezioni regionali abruzzesi, con la partecipazione di simpatizzanti, si stanno muovendo a tutto campo per la raccolta delle firme presso le sedi dei comuni di L’Aquila, San Demetrio Ne’ Vestini, Avezzano, San Benedetto dei Marsi, Luco dei Marsi e Pescina e sensibilizzando le popolazioni distribuendo volantini nelle piazze nei negozi nei bar.

“Dai contatti”, si legge nella nota, “si avverte che c’è tanto bisogno di tornare alla condivisione di pensieri e progetti con uno sguardo al futuro perché l’individualismo in cui tutti galleggiamo sta fallendo, siamo tutti più soli e disilluss, la convinzione dilagante che nulla può cambiare rende le persone scettiche e pigre. Noi del popolo della famiglia vogliamo dire basta a tutto questo e l’unica ricetta rivoluzionaria per ricominciare a credere e a condividere è quella di innamorarsi della vita: sosteniamo le madri che mettono al mondo figli; sosteniamo la cultura della vita, sottoscrivendo le iniziative del “il Popolo della Famiglia” in particolare il reddito di maternità. Un bell’omaggio natalizio alle mamme e alla società intera”.