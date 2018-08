Capistrello. Indagini al Comune di Capistrello. L’opposizione: “riguardo per la vicenda e fiducia nella Magistratura”. Dopo il blitz dei carabinieri in municipio nel settembre 2017, nei giorni scorsi si la Procura avrebbe deciso di proseguire l’indagine a carico di amministratori, imprenditori e impiegati del Comune. “I concittadini assistono a questa continuo stillicidio di voci e notizie di stampa con preoccupazione e incertezza per il futuro, visto anche il continuo avvicendarsi di funzionari e segretari comunali che prontamente abbandonano il nostro comune”, hanno spiegato i consiglieri dell’opposizione, guidati dal capogruppo Francesco Piacente,

“il presidente del consiglio e la giunta valutino, se lo ritengono opportuno, di convocare un consiglio comunale straordinario per dare l’opportunità al sindaco Franco Ciciotti di riferire in aula sulla situazione per rassicurare la comunità locale e informare i consiglieri comunali. In alternativa sia l’assessore alla Trasparenza, Moreno Persia, a valutare l’opportunità di una presa di posizione vista la materia a cui è delegato e il rapporto di assoluta fiducia e collaborazione che ha stabilito in questi anni con il primo cittadino. Se il presidente del consiglio comunale dovesse ritenere opportuno convocare l’assisse, sia garantito, nella forma e nella sostanza, il doveroso rispetto per le attività in corso da parte degli organi inquirenti. Da parte nostra, in qualità di consiglieri comunali, riteniamo di dover esprimere il massimo riguardo per la vicenda e piena fiducia nel lavoro della Magistratura”.