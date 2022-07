Incuria, erba alta e insetti: nelle palazzine popolari di via Togliatti non si può vivere

Avezzano. Una situazione al limite della sopravvivenza. Così si presenta l’area confinante con palazzina popolare di via Togliatti dove ormai incuria, erba alta e insetti sono all’ordine del giorno. Al civico 18 le famiglie non sanno più che fare.

Da maggio a oggi solo una volta, e dopo numerose sollecitazioni, è stata tagliata l’erba del giardino adiacente che ormai aveva raggiunto diversi centimetri di altezza. A distanza ormai di due mesi la situazione è peggiorata e, nonostante i residenti continuino a sollecitare quotidianamente le istituzioni nessuno si è fatto vedere.

“Le zanzare, le serpi e gli insetti di ogni tipo ci stanno invadendo”, ha raccontato Rossella Falone che da anni risiede nello stabile, “ma cosa dobbiamo fare per avere quanto meno un pò di manutenzione? Qui siamo abbandonati a noi stessi nonostante ci siano anziani disabili e bambini”. Le famiglie che abitano al primo piano ormai non possono neanche più aprire le finestre e le mamme devono tenere i bambini in casa perchè temono per la presenza di insetti, serpi e ratti nel giardino.