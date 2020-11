Incuria a piazza Torlonia, mucchi di foglie invadono viali e fontane

Avezzano. Il giardino di piazza Torlonia con l’arrivo dei primi freddi è sempre più in balìa dell’incuria, con mucchi di foglie che di giorno in giorno diventano sempre più alti e che l’allontanano sempre di più da quell’idea di giardino urbano ideato dalla precedente amministrazione comunale.

Le foglie hanno invaso la piazza, i vialetti e riempito la vasca della fontana, e ormai arrivano quasi all’altezza dei cestini dopo che il vento gelido delle ultime settimane le ha ammucchiate in ogni dove. Con l’istituzione della zona rossa causa covid la cura del verde in alcuni punti della città è sicuramente passata in secondo piano, ma in molti hanno notato che le foglie hanno iniziato ad accumularsi nella piazza da ben prima, e che non rappresentano di certo un buon biglietto da visita per quello che fino a poco fa era stato riprogettato per essere il cuore verde del capoluogo marsicano.