Incuria a piazza Risorgimento, ragazzi danneggiano l’arredo urbano nell’indifferenza di tutti

Avezzano. Si divertono così, a fare danni. Per noia o, forse, per diletto, magari per darsi un tono e apparire come dei “duri”. Dei veri duri, senza macchia o paura. Dei cuori impavidi, insomma. Quale che sia la ragione alla base di tale atto di teppismo, però, ci è ignota e francamente abbiamo anche difficoltà a individuarla e comprenderla. Tutto sommato non siamo neanche interessati a giustificarla perché, più semplicemente, giustificazione non ne ha.

Fare danni all’arredo urbano non è qualcosa di lecito o legittimo. Rovesciare un cestino per l’immondizia, dopo averlo divelto da terra, non è un bel gesto di cui vantarsi. L’errore, semmai, oltre al fatto commesso in quanto tale, sarebbe quello di trovare una scusa per motivare tanta stupidità.

Liquidare tutto con “bravata” o con “sono dei ragazzi” è altresì sbagliato, perché un atto stupido resta tale a prescindere dall’età che non può costituire un elemento valido per scagionare l’autore o gli autori dal gesto. Per la cronaca siamo a piazza Risorgimento, cuore della “movida” avezzanese.

Poco più in là del cestino rovesciato c’è la rinnovata fontana, inaugurata pochi mesi fa. È bello vedere come molti, tra bambini, ragazzi e adulti la osservino compiaciuti, la fotografino e attorno a essa si siedano a chiacchierare. Meno bello, invece, è osservare ragazzi che sopra di esso salgono, in barba a qualsiasi forma di rispetto per il monumento pubblico e, soprattutto, per la sicurezza.

Ciò che fa specie è l’impunità del gesto. Tutti a osservare, nessuno a richiamare all’educazione e al contegno. Anche qui, non siamo al cospetto di un atto di deprecabile delinquenza, ma chissà se qualcuno ha spiegato ai quei giovanotti la pericolosità di salire lassù, dove umidità e acqua rendono la passaggiata scivolosa. Passaggiata che, però, non dovrebbe essere tale poiché non consentita.

Ragazzi, magari non vi interessa rispettare la fontana o il decoro della città, ma almeno evitate di mettere a rischio la vostra sicurezza e quella degli altri. E chissà, magari vi renderete conto che una città pulita, ordinata e attraente dipende anche da voi.