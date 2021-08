Incubo rientro su A24 e A25, odissea per i viaggiatori tra incidenti e code chilometriche

Avezzano. La circolazione su Strada dei Parchi oggi è andata in tilt per la situazione dei rientri lungo tutte le tratte di A24 ed A25. Code chilometriche per il traffico intenso nella zona barriera Roma est, che hanno causato anche blocchi e rallentamenti fortissimi. Ma oltre alla congestione del flusso veicolare, anche incidenti hanno contribuito alla formazione delle code chilometriche che in molti casi, hanno raggiunto oltre dieci chilometri. Sulle autostrade laziali ed abruzzesi gli effetti si sono fatti sentire anche in relazione a quanto accaduto sia sulla A14, dove nel tardo pomeriggio tra Ortona e Pescara, è stato chiuso un tratto per lo sbandamento dell’autocisterna che trasportava vino, che ha danneggiato il sicurvia centrale. L’incidente è parzialmente risolto ma ci sono ancora code chilometriche.

Anche sulla A1 non è andata meglio con code che hanno raggiunto i 20 chilometri nella zona di Anagni in direzione di Roma e A24/25 per un maxitamponamento che ha coinvolto 6 auto. – Attualmente sono molti i disagi sulla A24 specificamente tra Vicovaro e Roma est, dove ci sono auto incolonnate per diversi chilometri e che viaggiano praticamente a passo d’uomo. Chi può attenda per rientrare in direzione della capitale romana.