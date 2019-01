Incontro tra Di Maio e le rsu LFoundry: assicurata massima attenzione per il nostro stabilimento

Avezzano. “L’incontro con il ministro Luigi Di Maio è stato confortante, ci ha assicurato l’attenzione necessaria e richiesta dalla Rsu di stabilimento rispetto alla vicenda LFoundry”. Questo è quanto spiegato a margine dell’incontro tra i rappresentanti di stabilimento della LFoundry e il ministro pentastellato.

“Nelle successive affermazioni del Dott.Sorial, vice capo di gabinetto del Mise, possiamo riassumere, e ritenere più’ che soddisfacente la conversazione svoltasi oggi a margine dell’evento del M5 ad Avezzano.

“Il Ministero ha confermato l’esistenza di più’ di una manifestazione di interesse per il sito; si é impegnato a osservare step by step le fasi di passaggio all’eventuale nuova società, con particolare interesse all’assicurazione del mantenimento della base occupazionale; ha garantito il vincolo della presentazione di una forma di sviluppo per l’ accesso ai finanziamenti e ha annunciato l’intenzione di proporre la propria partecipazione alla compagine societaria”.

“Inoltre ha confermato la necessità dell’ammortizzatore in questa fase di incertezza seppur dovrà essere usato solo fine al completamento della riorganizzazione; ha garantito in una fase successiva alla chiusura dei vari tavoli di crisi del settore la riapertura ed il concreto funzionamento del tavolo sul semiconduttori; promuoverà l’immediata convocazione delle parti sociali non appena ci saranno delle concrete novità, per consentire la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori sin dalle prime battute della trattativa”.