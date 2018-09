Meglio della stagione teatrale c’è solo la pista ciclabile: De Angelis ironizza al Teatro dei Marsi

Avezzano. “Meglio della stagione teatrale c’è solo la pista ciclabile”. Con una battuta e il sorriso sulle labbra il sindaco, Gabriele De Angelis, ha ironizzato durante la conferenza stampa di presentazione della stagione teatrale al dei Marsi sulla pista ciclabile che tanto sta facendo parlare in città.

“La pista ciclabile è qualcosa che non viene percepita subita come un potenziale, ma sono certo che piano piano tutti ne capiremo la valenza”, ha spiegato il sindaco, “io credo che oggi un amministratore non deve essere una persona che pensa al quotidiano e a cose che gli fanno solo raccogliere consensi. Un amministratore deve essere a mio avviso qualcuno che pensa guardando più avanti. Certo si può sbagliare ma bisogna avere il coraggio di provare e si deve avere modo di valutare e provare cose che in altre culture e in altri paesi sono la normalità proprio come la pista ciclabile”.