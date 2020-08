Incidente sulla Tiburtina, auto si ribalta. Feriti trasportati all’ospedale di Avezzano

Magliano. Scontro tra due auto lungo la Tiburtina, all’altezza del bivio per Magliano dei Marsi. Due persone sono rimaste ferite ma non sarebbero in pericolo di vita. Nello schianto sono rimaste coinvolte un suv che si è ribaltato e è una utilitaria. non è ancora chiarita la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo che hanno seguito i rilievi è regolato il traffico per evitare che si formassero dei rallentamenti lungo la strada.

I pazienti sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’Ospedale di Avezzano dalla 118.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che stanno provvedendo a rimuovere le auto dalla carreggiata. Non è la prima volta che a quell’incrocio si verificano incidenti anche gravi.