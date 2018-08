Incidente sulla pista ciclabile in centro, auto danneggiata in Corso della libertà

Avezzano. Continuano i lavori di installazione della pista ciclabile di Avezzano. Un incidente che si aggiunge ad altri episodi precedenti è avvenuto lungo Corso della libertà. Questa volta a imbattersi nel cordolo della pista ciclabile appena collocata è stata un’automobile.

Nel pomeriggio di oggi il conducente di una vettura ha urtato il cordolo della pista, provocando la rottura di un pezzo della carrozzeria. I lavori del tratto di strada in cui è avvenuto l’incidente sono ancora in corso. Quest’ultimo verrà infatti presto munito di apposita segnaletica orizzontale, come è già stato effettuato nelle restanti zone della città. Sono stati anche posizionati i cartelli di segnaletica verticale di lavori in corso.