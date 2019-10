Incidente sul lavoro, operaio di Capistrello cade da impalcatura nel cantiere della metro di Milano

Milano. Era a lavoro su di un’impalcatura, in via Foppa a Milano, nel corso dei lavori per la futura linea 4 della metropolitana, quando, intorno alle ore 9.30, un operaio – originario di Capistrello – ha probabilmente perso l’equilibrio, cadendo da un’altezza di 5 metri e riportando diversi traumi.

E’ stato portato in codice giallo all’ospedale Niguarda. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Sono in corso accertamenti per appurare la dinamica dell’incidente e se vi fossero le condizioni di sicurezza richieste dal cantiere.