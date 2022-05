Incidente sul lavoro a Tagliacozzo, vola dal tetto durante una riparazione: operaio ferito

Tagliacozzo. Cade dal tetto durante un intervento di riparazione. Un tecnico marsicano è rimasto ferito ieri a Tagliacozzo durante dei lavori. L’incidente sul lavoro è avvenuto ieri mattina nella frazione di Colle San Giacomo, Comune di Tagliacozzo. L’uomo, 50 anni, di Avezzano, era intervenuto per un’assistenza all’impianto di ricezione tv. Secondo la ricostruzione dei fatti, erano le 9.30 quando l’antennista è scivolato per cause che sono ancora in corso di verifica. Potrebbe aver perso l’equilibrio cadendo da diversi metri.

I proprietari dell’abitazione hanno lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati subito i soccorsi. E’ intervenuta un’ambulanza del 118 di Tagliacozzo che ha prestato i primi soccorsi. I sanitari dell’Associazione 16 maggio 1982 hanno stabilizzato il paziente che è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano dove è stato ricoverato in osservazione. Nella caduta il 50enne ha riportato un trauma facciale e un trauma cranico. Le sue condizioni sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita.