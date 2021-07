Incidente su via XX settembre, la lettera del motociclista: “Io salvo perché andavo piano”

Avezzano. Ieri mattina, ad Avezzano, si è verificato un incidente stradale su via XX Settembre. Un’auto, come riportato da MarsicaLive, poco prima delle 8 si è scontrata contro una moto. Il centauro è stato trasportato dai sanitari del 118 in ospedale. È ferito ma le sue condizioni non sembrerebbero gravi.

Proprio lo stesso motociclista, G.C., ha scritto una lettera alla redazione del nostro giornale, che riportiamo.

“Come riportate, giustamente, la causa degli incidenti è infrazione codice stradale e alta velocità, questi sono due fattori letali e pericolosissimi. Nella fattispecie di questo evento, credo sia giusto specificare che il sottoscritto è uscito indenne dall’incidente (a parte qualche contusione) perché al contrario andava piano (circa 40 chilometri all’ora) e portavo tutte le protezioni del caso, come casco integrale, giubbetto con protezione integrale schiena, spalle e gomiti. In sostanza l’incidente, determinato esclusivamente dalla imprudenza totale dell’’automobilista che effettuava una manovra brusca invadendo la corsia di marcia opposta da cui arrivavo io, si è risolto con danni a cose e sostanzialmente nullo a persone”.

“Credo sia giusto aggiungere questo particolare perché sia preso ad esempio per evitare le troppe tragedie che quella strada ci ha portato”, conclude nella lettera, “essere sempre prudenti e vigili e non compiere mai manovre azzardate, per tutti, e andare sempre piano e vestire le opportune protezioni per i motociclisti”.