Incidente stradale in via Nicola Di Lorenzo, disposta l’autopsia sul corpo del 75enne

Avezzano. La Procura dispone l’autopsia sul corpo del 75enne morto il 27 aprile alla guida della sua auto causando un incidente automobilistico all’incrocio tra via dei fiori e via Nicola Di Lorenzo.

Secondo i primi accertamenti, si era sostenuto che l’uomo, residente ad Avezzano, abbia accusato un malore mentre era alla guida della sua macchina e abbia inconsapevolmente spinto in avanti l’auto e colpito violentemente un furgone di un corriere. Terminando poi la sua fatale corsa contro il marciapiede. Il 75enne era stato poi prontamente accompagnato in ospedale dai sanitari del 118 chiamati tempestivamente sul posto, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Il Pm della Procura di Avezzano, però, vuole accertare i fatti quanto più possibile per stabilire con certezza cosa sia realmente successo in quei pochi minuti che hanno preceduto l’impatto, ed è stata dunque disposta un’autopsia sul corpo dell’uomo. Per vedere se è da confermare quanto stabilito in un primo momento e dai primi rilievi.