Incidente stradale ad alta velocità sulla SP20 tra San Benedetto dei Marsi e Borgo Ottomila, coinvolte tre vetture

San Benedetto dei Marsi. Bruttissimo incidente questa mattina sulla Strada Provinciale 20 che collega San Benedetto dei Marsi verso Borgo Ottomila.

All’altezza della pompa di benzina Iani Petroli, si sono scontrate, con esiti fortunatamente non fatali, 3 autovetture: un furgone, proveniente da San Benedetto in direzione Borgo Ottomila, un fuoristrada, percorrente la via in senso opposto, ed una 500, appena uscita dallo stesso benzinaio.

Il signor S. D. S., che ha assistito all’incidente, ci ha tenuto a segnalare che “la strada è troppo stretta, si parla di diversi interventi sulla viabilità da tempo, ma deve essere assolutamente allargata, migliorato il manto stradale ed inserita la segnaletica. Non è il primo incidente che avviene – conclude – e per fortuna che non ci è scappato il morto”.

“Sulla SP20 sono stati stanziati 3 milioni di fondi propri dalla Provincia per la realizzazione di rotatorie ed allargamento della strada stessa con inizio da San Benedetto. Stiamo ultimando la progettazione dei lavori per l’ampliamento della sede stradale – afferma – e tutto ciò nonostante la disastrosa riforma Delrio che ha dimezzato il personale lasciandoci in quest’area marsicana con solamente due unità di personale amministrativo”.

“Non è stato semplice pervenire a questo punto, in quanto si è dovuto tener conto di espropri, vincoli di natura archeologica e pastoie amministrative varie previste per legge e non certo dipendenti da noi. Nel frattempo, però, sono anche stati eseguiti interventi di messa in sicurezza per oltre 70.000 euro per garantire limiti minimi di sicurezza mentre nel tempo è stata eseguita la completa messa in sicurezza del tratto che va da Avezzano a Borgo Ottomila per circa dieci milioni di euro.

“Conosco personalmente quel tratto stradale, in quanto lo percorro come pendolare giornalmente. Ne conosco le criticità e sono convinto che se, nel passato, la Regione avesse destinato fondi specifici, si sarebbe riusciti ad andare incontro alle esigenze della SP20 molto prima. Alle persone coinvolte, auguro una pronta guarigione”.