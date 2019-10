Schianto nella notte lungo la provinciale per Collelongo, muore storico commerciante di Avezzano. Inutili i soccorsi

Collelongo. Si schianta con l’auto contro un muro e muore poco dopo in ospedale. Stefano De Gasperis, storico commerciante di Avezzano, non ce l’ha fatta. Il 49enne, per cause ancora da chiarire, è andato a sbattere con la propria auto contro un muro lungo la strada per Collelongo.

Erano le 23 circa quando è avvenuto lo schianto. De Gasperis, da tutti conosciuto per la sua attività al ristorante Golden park fondato dal padre e poi gestito da lui e dal fratello, è stato subito soccorso per le fratture multiple riportate e trasportato all’ospedale di Avezzano dove però la situazione è precipitata.

Il commerciante è morto dopo poco, nonostante le trasfusioni e i numerosi tentativi di rianimarlo. Incredula la moglie Elisa, la figlia Maria Teresa alla quale era molto legato, e i tanti amici.