Incidente mortale sul lavoro nel laghetto Ortucchio, indagato anche il sindaco Favoriti

Ortucchio. Non avrebbe acquisito le competenze tecniche dell’azienda al lavoro. Per tale motivo nel caso della morte di Vilio Di Salvatore, colpito da un ramo il 10 gennaio 2018 durante un’attività di potatura, è finito sul registro degli indagati anche il primo cittadino, Raffaele Favoriti, insieme alla responsabile dell’ufficio tecnico che invece non avrebbe acquisito la documentazione relativa alla regolarità della pala meccanica che era al lavoro.

Sul caso sono state eseguite due perizie, una riguardante l’autopsia, l’altra il mezzo utilizzato per svolgere l’opera di potatura di un pioppo per conto del Comune di Ortucchio, da parte di una ditta. In un primo momento si era pensato ad un malore per l’ex camionista di 63 anni , che quel giorno stava aiutando il titolare della ditta incaricata al taglio di cinque pioppi, nei pressi del laghetto.

In realtà, stando a quanto hanno accertato gli esperti, Di Salvatore sarebbe stato colpito da un ramo caduto dal pioppo che gli avrebbe causato traumi vari alla testa, al torace e alla colonna vertebrale. Alla luce di questa ricostruzione dei fatti, la Procura di Avezzano ha aperto un fascicolo per accertare se ci siano state negligenze o responsabilità da parte della ditta, per quanto riguarda le norme sulla sicurezza sul luogo di lavoro, ed in particolare del titolare, anche lui indagato.