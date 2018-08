Incidente mortale nel Fucino, forse un malore del conducente alla base dello schianto

Avezzano. Forse un malore alla base dell’incidente avvenuto in via Nuova. Nello schianto con il furgone contro un muretto di cemento, avvenuto alle 5 di ieri mattina, ha perso la vita Teobaldo Di Carlo, 57 anni, di Avezzano, dipendente di un’azienda agricola.

Viveva con l’anziana madre nel quartiere di via San Francesco. Lascia due figli e il resto della famiglia che viveva a Matera. Era ben voluto per la sua disponibilità e la sua umiltà di grande lavoratore. Ieri era alla guida del suo furgone quando ha perso il controllo del mezzo in prossimità dell’incrocio tra via Nuova e via Vanvitelli.

L’incidente è stato violento. I vigili del fuoco di Avezzano hanno estratto il conducente dal furgone in gravi condizioni. Il cinquantasettenne è stato poi trasportato dagli operatori del 118 all’ospedale di Avezzano dove è deceduto qualche ora dopo. Le indagini e i rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale guidata dal comandante Luca Montanari.

Dopo aver sbandato, forse a causa di un malore, il veicolo è finito contro il ponte che che delimita il canale di scolo delle acque, frantumando il muretto. Inutili i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco. Gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Luca Montanari, hanno eseguito i rilievi del caso per ricostruire la dinamica e regolato il traffico lungo la strada per evitare ingorghi.