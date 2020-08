Incidente mortale alla periferia di Luco dei Marsi, perde la vita un 48enne

Luco dei Marsi. Incidente mortale a Luco dei Marsi, nella periferia del paese, nella zona della Circonvallazione. A perdere la vita è stato un uomo di origine di Civitella Roveto, che era alla guida della sua auto.

Un altro uomo è stato trasportato in ospedale, ferito. Sembrerebbe non sia in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, nell’incidente non sono rimaste coinvolte altre auto.

Lo schianto è avvenuto intorno all’una e quaranta.

Il conducente dell’auto, un 48enne di origine di Civitella Roveto, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. L’auto si è cappottata.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco del distaccamento di Avezzano.

Per il 48enne non c’è stato nulla da fare nonostante l’arrivo dei soccorsi. È morto sul colpo. Mentre la persona che era con lui è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso di Avezzano.