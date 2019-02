Incidente in galleria sulla A24, tre chilometri di coda tra Tagliacozzo e Carsoli

Carsoli. Incidente in galleria e traffico in tilt. E’ successo questa mattina al chilometro 66.3 della A24, nel tratto tra Carsoli e Tagliacozzo.

In questo momento ci sono tre chilometri di coda per un incidente avvenuto nella galleria Sant’ Angelo nel quale sono state coinvolte due auto. Nella zona in questione, in direzione Torano-Pescara, il traffico è bloccato da un’ora a causa dell’incidente. Fortunatamente non ci sono state vittime né feriti. Si consiglia l’uscita, provenendo da Roma, al casello di Carsoli-Oricola.