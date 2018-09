Incidente in centro sulla pista ciclabile, una donna di Avezzano è rimasta ferita

Avezzano. Incidente sulla pista ciclabile ad Avezzano in centro. E’ avvenuto nel tardo pomeriggio, prima dell’ora di cena e a farne le spese è stata una donna che è rimasta ferita a causa della caduta. E’ stata soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportata all’ospedale di Avezzano. Fortunatamente la ciclista avezzanese non ha riportato lesioni gravi.

Le cause dell’incidente sarebbero legate al passaggio di un altro ciclista. In sostanza, secondo una prima ricostruzione ancora da confermare, la donna avrebbe perso il controllo della bicicletta dopo essere stata superata da un altro ciclista. E’ stata subito soccorsa da diverse persone che erano in Piazza Risorgimento che si sono precipitate per aiutarla. Poi è stato richiesto l’intervento dei soccorsi e i sanitari, una volta sul posto, hanno trasportato la paziente al pronto soccorso di Avezzano dove ha ricevuto le cure del caso.