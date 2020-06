Incidente con feriti sull’A24, traffico della fase due in tilt

Carsoli. Un incidente si è verificato poco fa al chilometro 61 in direzione Teramo nei pressi del viadotto di Pietrasecca sulla A24. Una autovettura per cause ancora in corso di accertamento si è ribaltata più volte sulla carreggiata andando a finire contro il guard rail.

Feriti sia il conducente che gli altri viaggiatori a bordo. Sul posto il 118 di Carsoli e la Polstrada che sta disciplinando il traffico. Lunghe code sono in formazione pertanto consigliamo per chi proviene da Roma diretto in Abruzzo di uscire al casello di Carsoli e poi percorrere la Tiburtina e fare rientro a Magliano dei Marsi.