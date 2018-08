Incidente a San Pelino: scontro tra auto, due i feriti. Sul posto ambulanza e polizia locale

Avezzano. Intorno metà mattinata nei pressi di San Pelino, all’altezza dell’incrocio tra via Verga e via Romana, si è verificato un sinistro stradale che ha visto coinvolte una Renault e una Fiat. Secondo una prima ricostruzione il conducente della Renault non si sarebbe fermato allo stop, urtando l’altra vettura.

Sul posto è intervenuta la polizia locale con un’ambulanza che trasportava i due feriti all’ospedale.