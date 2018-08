Inciampa al cordolo della pista ciclabile e cade a terra, Verrecchia: sono pericolosi, vanno rimossi

Avezzano. Inciampa al cordolo della pista ciclabile e cade a terra. Incidente questo pomeriggio in centro, lungo via Marconi, a due passi da piazza Risorgimento. Sul posto è intervenuta l’ambulanza per prestare soccorso a una donna che è caduta a terra dopo essere inciampata al cordolo appella istallato che delimita la pista ciclabile. La donna ha riportato alcune ferite a causa della caduta ed è stata assistita dal personale medico.

“Una povera signora mal capitata è rovinosamente caduta per il cordolo della pista ciclabile sbattendo a terra mentre passava una autovettura”, ha precisato Massimo Verrecchia, “ho scritto anche questa mattina sulla pericolosità di questa inutile pista. Sindaco De Angelis rimuova questo scempio per evitare incidenti irreparabili. Un augurio di pronta guarigione alla signora”.