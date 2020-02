Inchiesta su turbativa, assolta dirigente di banca avezzanese al termine di un processo durato più di 5 anni

Avezzano. Al termine di un processo durato più di 5 anni, con sentenza del 27 febbraio 2020, l’ottava sezione collegiale del tribunale di Roma, presidente Paola Roja, ha assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste, la dirigente di banca avezzanese Pasquina D’Onofrio, attuale direttore commerciale area Toscana del Monte dei Paschi di Siena, difesa dagli avvocati David Terracina e Claudio Urcioli. “Siamo soddisfatti, la sentenza pone fine a un’ingiustizia” hanno detto i legali. Con lei è stato assolto anche Fausto Mecatti, all’epoca dei fatti capo area centrosud e Sardegna, difeso dall’avvocato Francesco Dottore, dello studio legale Severino.

“La sentenza restituisce la dignità a persone incensurate che furono poste agli arresti domiciliari” si legge in una nota stampa. “La vicenda risale alla primavera del 2013 e riguardava una presunta turbativa d’asta, per ottenere l’appalto per la costruzione di un parcheggio vicino a piazzale Clodio, ma quest’accusa non ha retto l’esame dell’aula per quanto riguarda la figura dei bancari, mentre gli altri imputati, a seconda delle posizioni, sono stati condannati”.

“Il costruttore Antonio Pulcini è stato condannato a due anni di reclusione con l’accusa di aver pagato una presunta tangente all’ex direttore della direzione regionale Lazio dell’agenzia del demanio; Renzo Pini è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione. Entrambi gli imputati sono accusati di traffico di influenze false e abuso d’ufficio. Il parcheggio non è mai stato costruito. Antonio Pulcini, padre dell’imprenditore Daniele e creatore dell’impero immobiliare dei Pulcini, è stato assolto. L’ottava sezione collegiale ha anche condannato Marcello Visca e Giuseppe Aliberti, entrambi a due anni di reclusione, sempre per le stesse accuse: traffico di influenze abuso d’ufficio. Edoardo Zucchetti, considerato il prestanome, dovrà invece scontare un anno e quattro mesi” conclude la nota stampa.