Incendio nucleo industriale, nuovi controlli di Arta Abruzzo sulla qualità dell’aria

Avezzano. È stato disposto, per domani pomeriggio, un nuovo intervento di Arta Abruzzo nel nucleo industriale di Avezzano, nel sito della ditta Cassinelli, devastata dall’incendio del 14 luglio scorso. Infatti, nella zona l’aria è ancora maleodorante, con preoccupazione di residenti e lavoratori.

Arta Abruzzo ha già effettuato diversi interventi sul posto, consistiti nella immediato prelievo di campioni di aria nell’area, sottoposta a sequestro della autorità giudiziaria, e la successiva campagna tesa al rilevamento di fibre di amianto nel sito e in atmosfera. Il vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, nella sua qualità di assessore all’ambiente, e il direttore generale Arta, Maurizio Dionisio, hanno inoltre tenuto un incontro per stabilire nuovi e risolutivi interventi nella zona del nucleo industriale di Avezzano. Di conseguenza, è stata disposta una ulteriore e più approfondita campagna di rilevamento della qualità dell’aria attraverso un mezzo mobile, in dotazione alla agenzia ambientale regionale, che si posizionerà in zona nel pomeriggio di lunedì per la captazione continua che si protrarrà per oltre una settimana. Dopo l’elaborazione dei dati da parte dei chimici Arta, verrà reso noto l’esito della campagna.