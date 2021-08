Incendio nel bosco di Pietrasecca, in azione vigili del fuoco e protezione civile: forse c’è dolo

Carsoli. Un incendio boschivo di consistenti proporzioni si è sviluppato in una zona boschiva nei pressi di Pietrasecca. Sul posto è arrivata subito la protezione civile che ha provveduto a circoscrivere le fiamme, evitandone il più possibile la propagazione.

Al momento sono in sorvolo elicotteri in tutto il Carseolano, sia per ricognizione e sia per provvedere allo spegnimento del focolaio che ha originato l’incendio, situato in una zona particolarmente impervia da raggiungere con i mezzi di soccorso.

Sul posto anche i carabinieri forestali e vigili del fuoco che stanno raggiungendo ora le zone interessate. È in corso l’attivazione di una task force di costante monitoraggio, secondo quanto reso noto dal sindaco Velia Nazzarro.

Stando alle prime ricostruzioni sembrerebbe che ad originare l’incendio siano state delel sterpaglie date alle fiamme. Per ora non si esclude nulla, nemmeno la mano del piromane.