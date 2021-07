Incendio in piena notte tra le case, intervento dei vigili del fuoco

Celano. Paura questa notte a Celano, in via De Gasperi, dove si è sviluppato un incendio all’interno di un terreno privato.

Il tutto è accaduto in piena notte, intorno alle tre. Non è ben chiaro il rogo da dove abbia preso vita. A bruciare sterpaglie e rovi che si trovano in un’area recintata. Non è la prima volta che accade, all’interno della stessa area, una cosa del genere.

Ad allertare i vigili del fuoco sono stati i residenti richiamati dal forte odore di bruciato. In molti, infatti, per via del caldo, dormono con le finestre aperte ed è stata una fortuna considerato che il terreno si trova in mezzo a un’area abitata da tante persone.

I residenti sono scesi in strada e qualche giovane ha anche scavalcato la recinzione per spegnere le fiamme più vicine alle abitazioni. I vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Avezzano con diversi mezzi, hanno spento le fiamme e rimesso in sicurezza l’area. Il proprietario del terreno è stato informato dell’accaduto.