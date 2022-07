Incendio in montagna tra Celano e Aielli, in corso operazioni di spegnimento

Aielli. Incendio in montagna tra Aielli e Celano. Sono in corso le operazioni di spegnimento. A prendere fuoco sono stati degli alberi e una parte di vegetazione che si trova non lontano dal cimitero di Celano. Non si sa ancora se si tratta di un incendio colposo, scaturito da una disattenzione oppure se c’è del dolo.