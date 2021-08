Incendio in centro storico, paura per un’anziana

Celano. Paura questa mattina per un incendio scoppiato a Celano, intorno alle 7. Nel centro storico sono divampate le fiamme che hanno bruciato la vegetazione, in via Mastro Giulio. L’incendio è divampato da un fuoco acceso da un’anziana che non si è resa conto che il fuoco si è allargato.

Ne ha perso poi totalmente il controllo e si è ritrovata in mezzo alle fiamme. Alcuni residenti, che dormivano ancora, con le finestre aperte viste le alte temperature, hanno sentito la puzza di bruciato e hanno visto le fiamme. Hanno così allertato le forze dell’ordine. I primi ad arrivare sul posto sono stati i carabinieri della stazione di Celano che spezzando alcuni rami hanno tentato di arginare il fuoco che però ha continuato ad allargarsi. Intanto alcuni vicini di casa hanno individuato l’anziana ancora in mezzo all’incendio e l’hanno accompagnata, mettendola in sicurezza.

Fortunatamente i vigili del fuoco si sono attivati immediatamente e hanno impedito con il loro pronto intervento il peggio, evitando ad esempio che venissero coinvolte anche le abitazioni limitrofe. I vigili del fuoco hanno rimesso in sicurezza l’area spegnendo le fiamme e bonificando il sito.