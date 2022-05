Incendio Gea, scuole chiuse anche domani a San Vincenzo e Balsorano

San Vincenzo Valle Roveto. Sono ore d’attesa a San Vincenzo Valle Roveto e nell’intero territorio per l’arrivo delle analisi sull’aria effettuate questa mattina dai tecnici dell’Arta dopo l’incendio che ieri ha interessato l’area di stoccaggio della piattaforma ecologica Gea.

Visto il protrarsi delle fiamme anche nella mattina di oggi nella zona industriale di San Giovanni nuovo il Comune di San Vincenzo e il Comune di Balsorano hanno disposto anche per domani la sospensione dell’attività didattica.

Resta attiva anche l’ordinanza nei Comuni di Balsorano e San Vincenzo rivolta a tutti i residenti a tenere le finestre chiuse in via precauzionale, a non avvicinarsi all’area dell’incendio, a disattivare gli impianti di areazione e a uscire di casa se non per casi strettamente necessari. Lo stesso provvedimento è stato adottato anche dal Comune di Civitella Roveto dove però l’attività didattica domani non sarà sospesa.