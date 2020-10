Incendio divampa dal camino, anziana messa in salvo da passanti e carabinieri

Ortucchio. Paura questa mattina ad Ortucchio per via di un incendio divampato da un camino accesso in un’abitazione in via Campo Sportivo.

Un’anziana è stata messa in salvo grazie all’intervento repentino di alcuni passanti e dei carabinieri arrivati dalla locale stazione.

La donna era sola perché in quel momento i figli erano lontani da casa per delle commissioni.

Non si conoscono le cause che hanno causato il rogo ma fortunatamente l’anziana sta bene. Sul posto, per spegnere l’incendio, sono arrivati i vigili del fuoco dal distaccamento di Avezzano.