Incendio di sterpaglie nei boschi di Morino, il racconto del sindaco Roberto D’Amico

Morino. Incendio di sterpaglie nei boschi di Morino. Oggi pomeriggio tra Morino e la frazione di Biancone, precisamente in zona “Alaucci“, si è verificato un incendio di sterpaglie. Essendo in una zona fuori dal paese nessuna abitazione né persona è stata danneggiata dal rogo. “In un periodo così delicato è assurdo che ci sia qualcuno che faccia cose del genere”, racconta il primo cittadino di Morino Roberto D’Amico, “con l’invito che è stato fatto a rimanere in casa e uscire solo per motivi seri, mi domando come questa persona fosse nella zona dell’incendio.”

Per domare le fiamme è stato necessario l’intervento del canadair dei vigili del fuoco. “La vera battaglia per tutti noi, continua il sindaco D’Amico, è contro il Covid-19. Rinnovo il mio invito a tutti i cittadini a rimanere a casa”.