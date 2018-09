Incendio cammino dei briganti, condanna dimezzata al piromane: tre anni di reclusione

Tagliacozzo. A seguito di giudizio abbreviato, il presidente del Tribunale di Rieti in funzione di Gip, Dr. De Angelis, ha condannato a soli 3 anni e 3 mesi di reclusione il 42 enne reatino Farina Mario, arrestato nel novembre 2017 per aver provocato un vastissimo incendio nell’agosto del 2017 che ha coinvolto una area del territorio marsicano nella zona del “Cammino dei Briganti” sita nella frazione Val De Varri del Comune di Sante Marie di Tagliacozzo e Borgorose.

In particolare, secondo le indagini, coordinate dal pm Gustavo Maruotti, l’uomo ha appiccato un incendio su un’area boschiva di oltre 8.000.000 mq posta a cavallo tra Lazio e Abruzzo per il cui spegnimento si era reso necessario l’impiego di mezzi aerei e terrestri per ben 12 giorni. All’uomo è stato, inoltre, contestato un altro episodio di incendio doloso appiccato nell’abitazione della sua ex compagna avvenuto circa due mesi dopo, a seguito del quale fu tratto in arresto e tradotto nel carcere romano di Rebibbia.

Soddisfatta la difesa dell’imputato, rappresentata dagli avvocati Alessandro Felli e Mario Flammini del Foro di Avezzano che hanno dichiarato: “è stato un processo difficile anche alla luce dell’ottimo lavoro svolto dalla Pubblica Accusa che, durante la fase investigativa, ha raccolto una serie di elementi di prova “schiaccianti” a carico del nostro assistito, nei confronti del quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere”.

“Siamo comunque soddisfatti dell’esito del processo in quanto, nonostante la gravità dei fatti/reato contestati, oltre al vincolo della continuazione tra i due incendi contestati sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, che hanno comportato un robusta riduzione della pena prevista per questa tipologia di reati (n.d.r. che prevede una pena massima fino a 10 anni)”.