Incendio boschivo nei pressi di Colli di Monte Bove, in azione le squadre dei vigili del fuoco e Protezione Civile

Carsoli. Un incendio si è sviluppato nelle prime ore del pomeriggio odierno in territorio del Comune di Carsoli nei pressi della frazione Colli di Monte Bove. L’area interessata dalle fiamme è superficie boschiva, ed in poco tempo le fiamme si sono propagate in una zona piuttosto vasta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della squadra dell’Aquila, in quanto gli uomini di Avezzano sono impegnati nei soccorsi presso la palazzina distrutta da una esplosione.

Aiuti sono coordinati anche dalla locale Protezione civile e dagli uomini della Protezione civile di Tagliacozzo. Al momento non sono note le cause, ma non si esclude l’origine dolosa. @d.i.