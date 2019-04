Incendio in una palazzina di Avezzano, Fiamme sul balcone domate dai vigili del fuoco

Avezzano.Incendio in una palazzina del centro. E’ avvenuto in un condominio in via Morino, precisamente al secondo piano. Per cause in corso di accertamento, sono divampate le fiamme intorno alle 17. Sono stati momenti di paura tra i residenti ma il fuoco è stato domato in tempi rapidi.

I vigili del fuoco di Avezzano, allertati dalla polizia, sono arrivati tempestivamente sul posto per domare l’incendio sviluppatosi nell’abitazione. Fortunatamente non ci sono stati danni a persone o abitazioni vicine. L’incendio è partito, secondo i vigili del fuoco, da materiale vario posto sul balcone del secondo piano del condominio. La polizia ha atteso insieme ai vigili del fuoco che la situazione fosse sotto controllo.

Determinante l’intervento di due squadre di vigili del fuoco. Grazie alle pompe il danno è stato confinato solo sul balcone interessato alle fiamme. Il resto dell’edificio non ha subito danni.