Incendio a pochi passi dall’imbocco della ex Superstrada a Canistro, si teme il dolo (VIDEO)

Canistro. A fuoco la località conosciuta come “Colle Chirico” a pochi metri dall’imbocco della ex Superstrada del Liri, all’altezza di Canistro. Le fiamme si stanno propagando velocemente per via delle forti raffiche di vento delle ultime ore.

Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di Avezzano e i carabinieri forestali della stazione di Canistro. Arrivato subito anche il sindaco di Canistro Gianmaria Vitale e altri amministratori.

Non è la prima volta che brucia la stessa vegetazione. Qualche anno fa, a Ferragosto, nello stesso posto ci fu un incendio che sempre per via del vento di propagò in tutta l’area circostante molto velocemente.

Un forte odore di bruciato si sente in tutta la Valle Roveto, fino alla periferia di Avezzano. Si tratta di una zona dove vengono allevati anche animali. Si teme si tratti di dolo.