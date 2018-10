Incarico da dirigente in Comune alla moglie del sindaco, l’opposizione: scelta di pessimo gusto

Trasacco. Incarico da dirigente in Municipio alla moglie del sindaco. E’ quanto accaduto a Trasacco dove è stata stipulata una convenzione tra il Comune trasaccano e quello di Civita d’Antino. La delibera ha stabilito che “si è arrivati alla volontà di attivare l’accordo per una forma di gestione collaborativa per l’utilizzazione parziale e temporanea di personale per i servizi afferenti il settore tecnico con validità dal primo ottobre 2018 al 30 novembre 2018, dando atto che il personale utilizzato sarà l’ingegner Stefania Del Signore, responsabile dell’ufficio tecnico di Civita d’Antino, inquadrata in categoria D posizione D1, per 18 ore settimanali”. A seguito di ciò l’ingegner Stefania Del Signore è al lavoro all’ufficio tecnico del Comune.

“E’ stato ritenuto che il Comune di Trasacco vuole usufruire di una professionalità adeguata per coprire la temporanea vacanza del posto di responsabile dell’ufficio tecnico, intendendo in tal senso un soggetto che ricopre le funzioni di responsabile di area organizzativa presso altro Comune, con idoneo titolo di studio, cioè laurea in ingegneria o architettura, con iscrizione al relativo albo”. E’ quanto si legge nelle premesse della delibera di giunta, firmata senza la presenza del sindaco. A Stefania Del Signore, inoltre, è stato affidato il servizio professionale per la validazione del progetto definitivo esecutivo riguardante un rischio idrogeologico per caduta massi.

La nuova dirigente si è scoperto però essere la moglie del primo cittadino di Trasacco Mario Quaglieri e la notizia non è piaciuta all’opposizione che ha dichiarato: “una decisione inopportuna e preoccupante perché crea un precedente per il quale ogni sindaco è autorizzato ad assumere dei familiari: eticamente una scelta di pessimo gusto”.

“Il tecnico”, come dichiarato dal sindaco Quaglieri, “è vagante e non ci sono attualmente dirigenti in comune. Il tecnico di Gioia e quello di Collelongo non hanno disponibilità, altri contattati hanno rifiutato poi abbiamo chiesto al Comune di Civita d’Antino che ha accettato di darci il tecnico a metà. Il Comune di Trasacco ha bisogno di una figura professionale perché è un Comune grande”

Riguardo invece all’incarico riguardante la frana in località Castelluccio, il sindaco parla di “validazione, cioè l’intervento che si fa quando viene consegnato un progetto e un ingegnere dà la validazione. Io non ho un ingegnere perché ho solo due geometri. Ebbene, è stata fatta a titolo gratuito perché altrimenti si perdeva il finanziamento. Ai consiglieri di minoranza posso dire che a me e alla mia famiglia non servono i 50 euro della validazione di un progetto”.